Lubin. Kompletnie pijany mężczyzna w nosie miał policjantów

Policjanci natychmiast podjęli próbę zatrzymania nieodpowiedzialnego kierującego. Ten jednak nie stosował się do wyraźnych sygnałów, obligujących go do zatrzymania. Pościg był dynamiczny, choć krótki - kilka minut dalej krewki kierujący porzucił swoje auto dalej i zdał się na ucieczkę pieszą.

Mundurowi nie dali mu jednak żadnych szans. Zatrzymanym okazał się 45-letni mieszkaniec Lubina, który posiadał w swoim organizmie aż 3 promile alkoholu. Funkcjonariusze ustalili również, że nieodpowiedzialny mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.

Amator jazdy na „podwójnym gazie” usłyszał już zarzuty. Za popełnione czyny odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.