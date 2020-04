Lubin: Holowali skradziony samochód, a gdy jego właściel próbował interweniować, został pobity

Okazja czyni złodzieja. Tak prawdopodobnie było w przypadku trójki znajomych z powiatu średzkiego, którzy przejeżdżając przez gminę Rudna, zauważyli stojący w polu samochód marki Lancia. Postanowili go ukraść. Kiedy nie udało im się uruchomić silnika poprzez ingerencję w stacyjkę pojazdu, postanowili holować swój łup, samochodem, który jak się okazało, był autem zastępczym. Całą sytuację zauważył właściciel, który próbował wraz z synem powstrzymać złodziei. Jednak sprawcy chcąc uniknąć odpowiedzialności za swój czyn, pobili obu mężczyzn. Podejrzani, tj. dwaj mężczyźni w wieku 20 i 24 lat oraz ich 20 – letnia koleżanka, zostali zatrzymani przez policjantów z komisariatu w Rudnej i trafili do policyjnej celi. Teraz odpowiedzą za kradzież z włamaniem i pobicie.

Jak się okazało podczas interwencji, troje mieszkańców powiatu średzkiego, kobieta i dwóch mężczyzn, jadąc trasą pomiędzy miejscowościami Brodowice – Orsk, zauważyli zaparkowany w polu samochód marki Lancia. Uszkadzając zamek w lewych drzwiach pojazdu, dostali się do jego wnętrza, próbując go uruchomić. Kiedy to się nie udało, postanowili holować skradzione auto, samochodem zastępczym, którym podróżowali.

- Kiedy sprawcy odjeżdżali z miejsca zdarzenia, próbował ich powstrzymać właściciel pojazdu wraz z synem. Podejrzani chcąc uniknąć zatrzymania i odpowiedzialności prawnej za swój czyn, pobili obu mężczyzn- informuje asp. szt. Sylwia Serafin z lubińskiej policji.

Wszyscy troje zostali zatrzymani przez policjantów i trafili do policyjnej celi. Usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem, za co może im grozić do 10 lat pozbawienia wolności oraz pobicie, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Dodatkowo policjanci pracując nad tą sprawą, udowodnili podejrzanym usiłowanie kradzieży

z włamaniem do innego samochodu, tym razem marki Nissan. Po uszkodzeniu stacyjki w tym pojeździe, dokonali kradzieży radia samochodowego o wartości ponad 500 złotych.