Lista lokali wyborczych w Lubinie. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

adres: Mikołaja Kopernika 7, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Jastrzębia 2, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Bolesława Krupińskiego 17, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Aleja Niepodległości 31, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Orla 75, 59-300 Lubin numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Sprawdź nasz poradnik wyborczy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Co zrobić, jeśli chcesz oddać głos za granicą?

Za granicą głosować można jedynie osobiście. Prawo do tego posiada obywatel Polski, który ma czynne prawo wyborcze. Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego jeśli mamy zamiar wziąć udział w wyborach, to trzeba zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Jest wiele możliwości, aby to zrobić - pisemnie, ustnie, w formie elektronicznej, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem. Ponadto można skorzystać z elektronicznego systemu rejestracji e-wybory, do czego zachęca Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W takim zgłoszeniu trzeba podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres stałego zamieszkania w Polsce, czyli ten, gdzie widnieje się w rejestrze wyborców (osoby, które przebywają czasowo za granicą) oraz numer, miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, jeśli jest wystarczającym dokumentem.