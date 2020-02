Lepszy sygnał GSM i obwodnica Rynarcic. Mieszkańcy czekają

Poprawa sygnału GSM oraz budowa obwodnicy Rynarcic – były tematami kolejnych negocjacji wójta Gminy Rudna z władzami KGHM. - Termin montażu nowych nadajników jest już uzgodniony, niestety rozmowy w sprawie obwodnicy rozpoczynamy „od zera”, ale zrobię wszystko, by doprowadzić tę inwestycję do końca – zadeklarował wójt Adrian Wołkowski.

Mieszkańcy gminy Rudna stracili już wiarę zarówno w lepszy sygnał GSM, jak i budowę obwodnicy Rynarcic. Dali temu wyraz na ostatnim spotkaniu, w którym oprócz władz gminy uczestniczyli także radny Sejmiku Dolnośląskiego Paweł Kura, szefowie oddziałów KGHM: COPI Ireneusz Jazownik i Zakładu Hydrotechnicznego Piotr Nowak, a także Lidia Marcinkowska – Bartkowiak, dyrektor naczelny ds. komunikacji KGHM i Anna Osadczuk, dyrektor departamentu komunikacji. Uzgodnione zostały szczegóły dotyczące montażu nadajników, które mają polepszyć zasięg m.in. w miejscowościach Rynarcice i Koźlice. Ich uruchomienie ma nastąpić w czasie tegorocznych wakacji. - Trwają rozmowy z przedstawicielami POLKOMTEL-a, sprawdzane są wszystkie opcje. Mieszkańcy powinni odczuć znaczącą poprawę jakości sygnału GSM po zamontowaniu nadajników na szybach L-VI , R-VII oraz R-VIII, co planowane jest na lipiec, sierpień bieżącego roku. Oczywiście bierzemy pod uwagę różne scenariusze, dlatego po uruchomieniu nadajników będziemy pracować nad mocą sygnału czy zmianą pola. Dokonywać będziemy na bieżąco wszystkich niezbędnych korekt, by mieszkańcy mogli w pełni korzystać z telefonów i mieli swobodny dostęp do internetu – mówił podczas spotkania Ireneusz Jazownik, dyrektor naczelny Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Więcej niewiadomych niesie ze sobą projekt obwodnicy Rynarcic. Prowadzone od lat rozmowy dotychczas nie przyniosły żadnych konkretnych efektów. Rozmowy w sprawie budowy obwodnicy rozpoczęły się w 2012 roku, przy okazji realizacji inwestycji pod nazwą „Drogi dojazdowe do mostu w Ciechanowie na odcinku Lubin, Głogów-Ciechanów”, wykonywanej przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Temat powrócił podczas prowadzonych w 2016 roku uzgodnień z KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie budowy kwatery południowej zbiornika Żelazny Most. Wskazano wówczas potrzebę dofinansowania tego zadania przez KGHM. - Rozwój gospodarczy w naszym regionie spowodował znaczne natężenie ruchu na tym odcinku, co jest wyjątkowo uciążliwe dla mieszkańców Rynarcic. Jestem już po spotkaniu z sekretarzem stanu, szefem Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztofem Kubów, a także z dolnośląskim radnym Pawłem Kurą i prezesem KGHM Marcinem Chludzińskim. Przede mną kolejne rozmowy m.in. z władzami województwa dolnośląskiego. Wiele się po tych spotkaniach spodziewam, ponieważ rozmawiamy o wyjątkowo ważnym szlaku komunikacyjnym, łączącym nasz region z Wielkopolską - mówi Adrian Wołkowski Wójt Gminy Rudna.

Budowa obwodnicy ma na celu zmniejszenie natężenia ruchu, a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. - Obwodnica będzie pełnić ważną funkcję nie tylko w transporcie lokalnym czy regionalnym, ale przede wszystkim wyprowadzi ciężki ruch kołowy, który jest związany m.in. z budową południowej części zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most i dostawami do Huty Miedzi Cedynia. Będzie udogodnieniem dla pracowników dojeżdżających do Zakładu Hydrotechnicznego czy też nowo otwartego szybu R-VI – dodaje wójt.

FLESZ: Koronawirus torpeduje gospodarkę, traci także Polska