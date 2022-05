Kupno domu w trakcie budowy może mieć wiele zalet. Wybrane oferty domów w Lubinie i okolicach

Dom 133 m2 bliźniak Osiek Lubin 8 arów działka Cena: 629 000 zł Opis: Sprzedam dom w zabudowie bliźniaczej, działka 800 m2, osiem arów, pod Lubinem, 7 minut jazdy samochodem do centrum Lubina, gotowy do zamieszkania w trzecim kwartale 2022 roku, Media takie jak, woda / kanalizacja, prąd - na działce, Dom oddany do użytku w stanie deweloperskim, wykonane instalacje wewnętrzne, ogrzewanie podłogowe, tynki, posadzki, pompa ciepła, Okna trzyszybowe z roletami antywłamaniowymi, drzwi zewnętrzne, brama garażowa.

otodom.pl