"Kultura czeska – moja laska nebeska” – spotkanie z Mariuszem Szczygłem

Miłośnik czeskiej Pragi, autor kilku bestsellerowych książek o Czechach („Gottland”, „Zrób sobie raj”, „Laska nebeska”). Prowadzi autorskie zajęcia w Polskiej Szkole Reportażu. Jego książki wydane zostały w 21 krajach.

W 2009 r. zdobył Europejską Nagrodę Literacką za „Gottland”, a w Polsce Nike Czytelników. Dziennikarz Roku 2013 w konkursie Grand Press. Studenci szkół dziennikarskich przyznali mu nagrodę Autorytet 2015 w konkursie Mediator. Jest prezesem Fundacji Instytut Reportażu, która prowadzi znaną w Warszawie księgarnio-kawiarnię Wrzenie Świata oraz wydawnictwo książkowe Dowody na Istnienie.

Podczas spotkania autor, jako znany Chechofil, podzieli się swoją pasją i miłością do Czech. W prezentacji „Kultura czeska – moja laska nebeska” – pokaże zaskakujące dla Polaków zjawiska w kulturze czeskiej: czeskie pomniki, okładki czasopism, plakaty filmowe, domy, przedmioty, fotografie obyczajowe, słowem – wszystko to, co składa się na kulturę popularną i wyższą w Czechach. Przybliży widzom źródła tej kultury, a szczególnie jej celebrację śmiechu. Całość będzie ozdobiona anegdotami, opowieściami o reporterskich przygodach autora w Czechach.