Kto się zarejestrował będzie otrzymywać powiadomienia

Uwaga: użytkownicy, którzy już zarejestrowali się kodem dedykowanym danej miejscowości, nie muszą tego robić ponownie.

– Chcemy skuteczniej docierać do mieszkańców z ważnymi dla nich informacjami, a zdarzało się, że popularne e-komunikaty dotyczyły bardzo wąskiego grona, do którego docierały, wprowadzały w błąd, lub odbiorcy je bagatelizowali. Od września wiadomości będziemy ograniczali tylko do grup, których faktycznie dotyczą – tłumaczy Danuta Zarzycka, inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego w ścinawskim magistracie.

Korzyści dla Użytkownika, najważniejsze informacje zawsze w telefonie:

1. Lokalne ostrzeżenia o zagrożeniach

2. Informacje o ważnych wydarzeniach i imprezach na terenie gminy

3. Informacje o przerwach w dostawie mediów np. wody, prądu

Jak się zarejestrować, aby otrzymywać bezpłatne informacje SMS?

1. Włącz w swoim telefonie komórkowym tryb wysyłania wiadomości SMS

2. Jako wiadomość wpisz TAK.dlu04 oraz skrót odpowiadający miejscowości (tabele poniżej)

3. Wpisując kod rejestrujący zwróć uwagę na kropkę i brak odstępów

4. Wyślij SMS na numer: 661 000 112

5. Otrzymasz SMS 2 potwierdzeniem rejestracji w wybranym serwisie

6. Do wybranego serwisu rejestrujemy się przez wysłanie jednego SMSa*)

7. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.sisms.pl