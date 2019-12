Kradł co popadnie. Łączne straty to 50 tys. złotych

Podczas rutynowego patrolu funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności na okres ponad 2 lat. Kiedy wszedł do sklepu, kryminalni udali się za nim. Kompletnie zaskoczony lubinianin, wpadł w ręce policjantów, kiedy robił zakupy. Został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy, pozwolił przedstawić podejrzanemu 19 zarzutów kradzieży i usiłowania kradzieży. Jak ustalili policjanci, mężczyzna okradał przede wszystkim samoobsługowe myjnie samochodowe, skąd zabierał monety. 23-latek ma na swoim koncie również kradzież rowerów, perfum, telefonów oraz sprzętu RTV i AGD. Łączna wartość strat to blisko 50 tysięcy złotych. Podejrzany wszystkich przestępstw dopuścił się w warunkach recydywy. Podczas przesłuchania do wszystkiego się przyznał.