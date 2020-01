Kradł co mu w ręce wpadło. Teraz sobie posiedzi

Policjanci wydziału kryminalnego lubińskiej komendy pracowali nad sprawą zgłoszonych kradzieży na terenie miasta. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego o te czyny 26-letniego mężczyznę, bez stałego miejsca zamieszkania.

- W trakcie czynności z podejrzanym, policjanci udowodnili mężczyźnie kradzieże sklepowe. Jak ustalili śledczy, 26-latek wchodził do sklepu, zabierał z półek towar i wychodził nie płacąc za niego. Podejrzany kradł wszystko co mógł łatwo sprzedać przypadkowym osobom, m.in. alkohol, odzież i różne akcesoria - wylicza Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Ponadto, jak ustalili mundurowi, mężczyzna będąc na terenie jednego z lubińskich szpitali, włamał się do szafek pracowniczych, skąd zabrał męskie perfumy. Straty wyrządzone przez 26-latka, łącznie oszacowano na blisko 2 tysiące złotych.

Zatrzymany trafił już do policyjnej celi. Po przedstawieniu mu zarzutów został przewieziony do zakładu karnego celem odbycia kary 45 dni pozbawienia wolności za inne przestępstwa, których dopuścił się w przeszłości na terenie Lubina. Za kolejne kradzieże, ponownie czeka go sprawa sądowa. Może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.