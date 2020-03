Koronawirus. Policja i wojsko sprawdzają osoby na kwarantannie

Resort zdrowia wdrożył ścisły nadzór nad osobami objętymi kwarantanną domową. Umundurowani policjanci przynajmniej raz na dobę sprawdzają, czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny oraz, czy nie potrzebują pomocy. Zebrane informacje są przekazywane do służb sanitarnych i wojewodów.

- Nowa i trudna sytuacja w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, związana z występowaniem koronawirusa, wymaga od policjantów podjęcia specjalnych zadań wspierających działania służb sanitarnych. Jednym z nich jest nadzór nad osobami poddanymi kwarantannie w miejscach ich przebywania - mówi Krzysztof Pawlik z KPP Lubin. - Teraz nasze działania wspomagane są przez żołnierzy „17 – nastej Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor – Muśnickiego” z Międzyrzecza. To ważna dla nas „pomocna dłoń”, która znacznie przyczyni się do zapewnienia ciągłości służb na terenie naszego miasta i dbania o nasze wspólne bezpieczeństwo.

- Wobec osób, które nie stosują się do postanowień decyzji o kwarantannie, zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje. O takich ujawnianych przypadkach policjanci informują służby sanitarne, które mogą nałożyć karę w wysokości nawet 30 tys. zł - dodaje policjant. - Ponadto ich zachowanie może wyczerpywać znamiona przestępstwa, za ktore grozi kolejno kara do 3 i do 1 roku pozbawienia wolności.

W przypadku właścicieli firm i lokali usługowych, gastronomicznych i handlowych, którzy nie stosują się do ograniczeń nałożonych na nich Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia w RP stanu epidemii, mogą ponieść odpowiedzialność z art. 165KK co z kolei jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.

- Policja po raz kolejny apeluje o odpowiedzialne zachowanie, w tym o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i realizowanie poleceń służb. W tym niezwykle trudnym dla każdego z nas czasie, musimy wziąć odpowiedzialność za życie i zdrowie nasze, naszych bliskich, a także osób z naszego otoczenia, stosując się do poleceń wydawanych przez wszystkie uprawnione do tego instytucje państwowe - dodaje Krzysztof Pawlik.