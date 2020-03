Koronawirus Lubin. Coraz więcej osób objętych kwarantanną

W tym momencie kwarantanną objętych zostało w sumie 50 mieszkańców powiatu lubińskiego. Kolejne 144 osoby objęte zostały nadzorem epidemiologicznym.

Trzy osoby przebywają w szpitalu ze względu na podejrzenie zarazenia koronawirusem. SANEPID oczekuje na wyniki ich badań.

Przypomnijmy, że do chwili obecnej zachorowało w Polsce 246 osób. We wtorek poinformowano o trzech nowych chorych z Oławy - to osoby z otoczenia 70-letniego mężczyzny, który w stanie ciężkim przebywa na OIOM-ie szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Jest podłączony do respiratora, nie oddycha samodzielnie. Jego bliscy są leczeni w domu - zostali objęci kwarantanną. Czują się dobrze.

W najbliższych dniach możemy spodziewać się szybkiego wzrostu zachorowań na koronawirusa. Każdego dnia wykonuje się coraz więcej testów. Coraz więcej z nich jest niestety pozytywnych.

- Patrzymy na krzywe i one wyglądają jak krzywe rosnące wykładniczo, bardzo szybko przyrasta liczba chorych na koronawirusa. Do końca przyszłego tygodnia będziemy prawdopodobnie mówili o tysiącach zarażonych – powiedział na antenie Radia Zet minister zdrowia Łukasz Szumowski. Nie wykluczył też, że stan zagrożenia epidemicznego zostanie przedłużony. – Jeżeli zwiększa się liczba chorych, to trzeba raczej reagować zaostrzając środki niż pozwalając na ich uwolnienie - stwierdził Szumowski. Decyzje w tej sprawie mają zapaść pod koniec tego lub na początku przyszłego tygodnia.