Kontrolują z powietrza czy przestrzegamy obowiązujących zakazów

- Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy dla bezpieczeństwa zdrowotnego stosują się do obostrzeń prawnych związanych za zakazem gromadzenia się z większe skupiska ludzkie. Tereny zielone, parki i lasy to miejsca sprzyjające spotkaniom w plenerze, jednak w tym szczególnym, trudnym dla wszystkich okresie, powinniśmy odłożyć tego rodzaju plany w czasie. Unikanie spotkań w dużych grupach to jeden z elementów walki z epidemią - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Działania w zakresie sprawdzania, jak przestrzegany jest zakaz gromadzenia się realizowane są przez patrole policyjne. Funkcjonariuszy w trakcie realizacji tych zadań wspiera również policyjny dron. Dzięki dodatkowemu wsparciu technicznemu istnieje możliwość sprawdzenia większego obszaru "z góry" i podjęcia szybkiej reakcji w przypadku stwierdzenia łamania przepisów przez osoby lekceważące zasady walki z epidemią koronawirusa.

Przypominamy, że wprowadzone w celu zapobiegania rozprzestrzeniania choroby zakaźnej COVID-19 ograniczenia, związane są między innymi z grupowaniem osób. To od naszego odpowiedzialnego podejścia do zakazów zależy zdrowie, a nawet życie nasze, naszych bliskich oraz innych osób.