Koniec podatku od wydobycia miedzi? Platforma Obywatelska chce jego likwidacji

Do Lubina przyjechali Grzegorz Schetyna i Michał Jaros, którzy razem z Piotrem Borysem przekonywali do likwidacji podatku od wydobycia miedzi i srebra. - Podatek miedziowy ciągle istnieje, mimo zapowiedzi polityków PiS o jego likwidacji. Złożenie projektu ustawy do Laski Marszałka Senatu o likwidacji tego podatku jest twardym zobowiązaniem - powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej. - Jestem przekonany, że będziemy ten projekt procedować już w styczniu, żeby dać możliwość na to, by te pieniądze mogły być inwestowane w region i w samym KGHM - dodał Schetyna.

Jak przyznaje poseł PO, Piotr Borys, zabieranie tak dużych pieniędzy Polskiej Miedzi nie ma już racji bytu.

- Ustawa o podatku miedziowym została wprowadzona w sytuacji ogromnego kryzysu finansów publicznych. Istota tego podatku już się wyczerpała i dlatego będzie złożona ustawa o jego całkowitej likwidacji - mówił poseł z Lubina.