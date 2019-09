Koniec marzeń Bezpartyjnych Samorządowców o Sejmie? 19 list to za mało!

Miało być pięknie, a wyszło jak zwykle? To złośliwe powiedzonko jak nic pasuje do sytuacji Bezpartyjnych i Samorządowców. Ugrupowanie polityczne stworzone przez prezydenta Lubina po raz drugi chciało walczyć o mandaty poselskie. Chciało...

W poniedziałek, po godz. 12 ma zapaść decyzja o tym czy Bezpartyjni i Samorządowcy w ogóle wystartują w październikowych wyborach parlamentarnych. Dlaczego? A dlatego, że na 41 okręgów wyborczych udało im się zarejestrować jedynie 19 list. Wśród nich nie ma tej najważniejszej dla mieszkańców Lubina - warszawskiej, na której Robert Raczyński miał być tzw. lokomotywą. Wszystko wskazuje na to, że tym razem ambitny gospodarz stolicy zagłębia miedziowego żadnej listy nie pociągnie.

Problemy Bezpartyjnych i Samorządowców rozpoczęły się już po rejestracji kilku pierwszych list. Z doniesień medialnych wynikało, że przynajmniej na jednej liście - w Tarnowie - wśród podpisów poparcia dla kandydatów do Sejmu znalazły się osoby zmarłe. - Nie otrzymaliśmy takich informacji od Państwowej Komisji Wyborczej. O całej sytuacji dowiedzieliśmy się z mediów - powiedział nam Krzysztof Maj, rzecznik prasowy BiS. Tymczasem PKW, już oficjalnie, wydała zalecenie by dokładnie sprawdzić listy Bezpartyjnych, również sprawdzając numery PESEL osób, które na tych listach się podpisały. W taki sposób sprawdzane są wszystkie listy komitetów, aż do uzyskania wymaganej liczny prawidłowych głosów - 5 tysięcy.