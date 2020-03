Kolejnych pięciu zarażonych pracowników PeBeKi

Z 35 osób skierowanych na kwarantannę, które miały bezpośredni kontakt z pierwszym zarażonym koronawirusem mężczyzną przebadano do tej pory 15 osób. Pięć z nich ma wynik pozytywny. U dziesięciu osób nie wykryto wirusa.

- Cała brygada, która miała kontakt z pierwszym zarażonym pracownikiem została skierowana na kwarantannę. Pięć z wykonanych do tej pory testów dało wynik pozytywny - powiedziała nam Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, dyrektor naczelny ds. komunikacji. - Są to osoby, które pracowały razem, razem jeździły samochodem do pracy.

Oprócz tych osób do tzw. samoizolacji skierowano 10 kolejnych, które mogły zostać narażone na ryzyko zarażenia koronawirusem.

- Wszyscy pracownicy z pozytywnym wynikiem testu czują się dobrze, są w domach, nie mamy informacji by ich stan zdrowia się pogorszył - dodaje Lidia Marcinkowska-Bartkowiak.

Do tej pory tylko jeden z pracowników GK KGHM - z ZANAMU - jest hospitalizowany.