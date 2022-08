Kierowco uważaj! Część ulic i miejsc parkingowych wyłączona z ruchu

Już teraz możemy zauważyć, że część miejsc parkingowych zostało obwieszonych policyjną taśmą, w innych miejscach dostrzec możemy tymczasowe znaki, które informują o zakazie parkowania w dniu 31.08.2022r. Samochody kierowców, którzy nie dostosują się do tymczasowych zaleceń, mogą zostać odholowane.

Koło godziny 16 zapowiedziane jest również wyłączenie z ruchu ulic Mieszka I – od alei Niepodległości do skrzyżowania Odrodzenia z Sienkiewicza, Prusa, Chrobrego, Piastowska, Wrocławska od galerii handlowej do skrzyżowania Kopernika z Tysiąclecia, Pruzi, Kołłątaja. Utrudnienia pojawią się ze względu na zaplanowany przemarsz do do kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej, w którym odbędzie się m.in oficjalna inauguracja nowych organów.