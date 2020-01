KGHM nadal walczy z wodą w kopalni Polkowice-Sieroszowice

Jak poinformowali przedstawiciele miedziowego holdingu - możliwości obecnego systemu odwadniającego nie pozwalały na zbilansowanie dopływu wody w oddziale G-63 oraz w rejonach GG-6 i GG-5. Dlatego specjalny zespół ekspertów wdrożył szczegółowy plan działań polegających m.in. na rozbudowie sieci odwadniania.

Obecnie trwa instalowanie pompowni rejonowych GG-6 i GG-5. Kończą się prace przy budowie rurociągów w rejonie SW-1. Inwestycja pozwoli na zbilansowanie dopływu wody i odpompowanie jej poza rejon GG-6.

Dodatkowo wykonano dwa otwory rozpoznawcze z wyrobisk pod ziemią. Poprzez otwory wprowadzono środki uszczelniające górotwór. PeBeKa wykonała otwór z powierzchni nad oddziałem G-63, do poziomu 930 m w celu wykonania iniekcji- podania środków wiążących. Pozwoliło to zmniejszyć dopływ wody, a docelowo działania te mają na celu całkowite zatrzymanie dopływu wody do oddziału lub doprowadzenie dopływu do poziomu stanu sprzed listopada 2019. W tym tygodniu zostanie uruchomiona instalacja, która zrównoważy dopływ.