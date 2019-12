Karol potrzebuje naszej pomocy. Walczy o zdrowie

Karol Hodowany ma 24 lata. Uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu, który przerwał dobrze zapowiadającą się karierę piłkarza. Teraz chłopak potrzebuje przede wszystkim rehabilitacji by mógł stanąć na własnych nogach. Niestety to wymaga wiele nie tylko od samego Karola, ale również od jego rodziny. Leczenie jest kosztowne, a rodziny chłopaka nie stać na pokrycie wszystkich kosztów, dlatego uruchomiono zbiórkę pieniędzy w internecie.

- Nasz przyjaciel, wspaniały człowiek i kolega z piłkarskiej szatni, Karol uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. W drodze do domu wpadł w poślizg i uderzył w drzewo, przez co doznał dotkliwych obrażeń. Ucierpiały w znacznym stopniu jego nogi i choć uszkodzenia ciała są duże, to i tak wielkim szczęściem jest to, że jest z nami, żyje i walczy o powrót do zdrowia - czytamy na portalu Zrzutka.pl, na którym można wspierać dowolnie wybrany cel pieniędzmi. - Wspólnymi siłami możemy przywrócić mu pełną sprawność. Leczenie i rehabilitacja w tak skomplikowanych przypadkach nie tylko wymaga wiele wytrwałości, ale też jest bardzo kosztowna, a szacowane koszty przekraczają możliwości rodziny. Dla Karola sprawne nogi od zawsze były niezbędne do codziennej walki na piłkarskich boiskach. Nie tylko jako kolega z zespołu, ale też w codziennym życiu rodzinnym i z przyjaciółmi jest zawsze serdecznym człowiekiem gotowym pomóc w każdej sytuacji. Teraz czas na nas - piszą przyjaciele chłopaka.