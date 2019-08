Już w ten piątek otwarcie parku linowego! [ZDJĘCIA]

Przez pierwszy miesiąc działalności parku linowego pilnowac go będą pracownicy Muzeum Historycznego w Lubinie. Jest to niezbędne. Jak przyznaje Marek Zawadka, dyrektor muzeum, zarówno mieszkańcy, jak i pracownicy będą musieli się nauczyć tego miejsca.

Jak będzie przebiegała zabawa w praku linowym w dużej mierze zależy od samych mieszkańców. Dzieci mogą korzystać z parku tylko pod opieką dorosołych. Na niższym poziomie mogą bawić się dzieci do 12 roku życia. Wyższy przeznaczony jest dla młodzieży i osób starszych.

- Zachęcamy jednak by mieszkańcy nie przychodzili tutaj w szpilkach czy klapkach, lepiej też zrezygnować ze spódnic i spódniczek. To wszystko będzie hamować płynność ruchu - mówi Marek Zawadka. - Jeśli już wchodzimy do tego parku linowego radzimy wziąć dwa - trzy głębokie oddechy i nie poganiać ludzi przed sobą. Nie każdy ma taką sprawność jak my, ktoś może być wolniejszy, może to być babcia z dzieckiem.

Park będzie otwarty pomiędzy godzinami 11, a 18, od wtorku do niedzieli. W poniedziałki park będzie zamknięty.