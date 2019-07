Już w najbliższy czwartek, 1 sierpnia, ukaże się nowe „Nasze Miasto Lubin”! Skorzystaj ze specjalnego rabatu na reklamę

„Nasze Miasto Lubin” to gazeta, którą mieszkańcy Lubina dobrze znają. Dzięki niej wiedzą, co ciekawego dzieje się w mieście i gdzie warto pójść. Mogą również przeczytać w niej o firmach działających w ich okolicy, sprawdzić aktualne ogłoszenia i wiadomości związane ze swoim miastem. To ważne źródło informacji, które dociera do bardzo dużej grupy Lubinian – wydanie jest bezpłatne!

Gazeta ukazuje się w każdy czwartek – można ją dostać w wielu punktach w mieście. Co tydzień informuje mieszkańców Lubina o najważniejszych lokalnych wydarzeniach. Kolejne wydanie „Naszego Miasta Lubin” ukaże się już w ten czwartek, 1 sierpnia. Organizujesz lokalne wydarzenie? Prowadzisz firmę i chciałbyś, żeby usłyszało o niej wielu czytelników Naszego Miasta Lubin? Mamy dla Ciebie świetną propozycję! Każdy nowy klient będzie mógł skorzystać ze specjalnego rabatu i przekonać się o tym, jak dużą siłę ma lokalna prasa. Zgłoś się do nas, a zyskasz możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców Naszego Miasta Lubin! Kontakt:

tel.: 698 635 721

tel.: 698 635 721

e-mail: dorota.koczwara@polskapress.pl