Jesienno-zimowe inspiracje dla Seniora w Lubinie

W ramach projektu odbędzie się 16 spotkań mających miejsce w Muzeum Historycznym w Lubinie – cztery razy w miesiącu, od września do grudnia 2019.

Podczas trwania trzeciej edycji projektu, uczestnicy warsztatów skorzystają z interdyscyplinarnej oferty różnorodnych aktywności, a wśród tegorocznych bloków tematycznych znajdą się: biżuteria tkana na krośnie (beading), cartonnage (kartonaż), tworzenie żywych obrazów, dekoracje ze skóry, mozaika szklana, łapacze snów oraz kompozycja bożonarodzeniowa.

Wspólne działania będą doskonałą okazją do nawiązania nowych relacji, nabycia umiejętności z dziedzin rękodzieła, wyzwolenia kreatywności oraz pobudzenia twórczego potencjału. Udział w projekcie przyczyni się także do stymulowania kreatywności, rozwoju umiejętności oraz wykształcenia nawyku świadomej percepcji sztuki, ale przede wszystkim będzie to okazja do spędzenia miło czasu z osobami o podobnych zainteresowaniach.

Podsumowaniem projektu będzie wspólny wernisaż oraz wystawa prezentująca wykonane prace otwartej publiczności.