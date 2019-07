Jeden znęcał się nad siostrą, drugi nad żoną i dziećmi

Dramat w dwóch rodzinach w ostatnich dniach przerwali lubińscy policjanci, zatrzymując mieszkańców naszego miasta w wieku 36 i 38 lat. Młodszy z nich podejrzany jest o znęcanie się nad siostrą, natomiast starszy z mężczyzn nad żoną i dwójką małoletnich dzieci.

- Siostra podejrzanego o stosowanie przemocy 36-latka, bojąc się o własne życie, sama postanowiła zgłosić się do lubińskiej komendy, by złożyć zawiadomienie i opowiedzieć co ją spotkało miejscowym policjantom - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. – Funkcjonariusze zareagowali natychmiast i oprócz założenia „Niebieskiej karty” w tej rodzinie, powiadomili prokuraturę.

W przypadku 38-latka, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej. - Pod wskazanym adresem zastali podejrzanego, nietrzeźwego mężczyznę oraz jego żonę i dzieci. Jak ustalili policjanci, lubinianin od lat znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją rodziną w ten sposób, że mężczyzna m.in. popychał, szarpał, obrażał i poniżał. Awanturnik został zatrzymany i trafił do policyjnej celi - dodaje policjantka.