Jeden zażył, drugi posiadał narkotyki. Zostali zatrzymani

W ręce policjantów wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lubinie wpadło dwóch mieszkańców powiatu lubińskiego. - Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym marki Skoda, którym okazał się 22 – latek. Mężczyzna podczas interwencji był bardzo niespokojny i nerwowy. Mundurowi postanowili sprawdzić go pod kątem zażywania środków odurzających. Badanie narkotesterem dało wynik pozytywny - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - W wyniku kontroli osobistej pasażera, policjanci zabezpieczyli przy 42-latku dwa woreczki strunowe, które po badaniu przez technika kryminalistyki wykazały cechy marihuany i amfetaminy.

Młodszy mężczyzna usłyszał już zarzut kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających, w związku z czym grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, natomiast starszemu mężczyźnie śledczy przedstawili zarzut posiadania środków odurzających. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje za to przestępstwo karę pozbawienia wolności do lat 3.