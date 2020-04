Jechał bez prawka i z narkotykami. Wpadł w ręce mundurowych

25 - latek został zatrzymany do kontroli drogowej. Uwagę funkcjonariuszy zwróciło nerwowe zachowanie kierującego samochodem osobowym marki Renault.

- W trakcie legitymowania, policjanci ustalili, że mężczyzna nie powinien wsiadać za kierownicę pojazdu, gdyż nie posiada uprawnień do kierowania. Ponadto, zachowanie 25-latka wskazywało na to, że może być pod wpływem narkotyków. I tu również przeczucie funkcjonariuszy nie zawiodło. Badanie na zawartość środków odurzających w organizmie mężczyzny dało wynik pozytywny - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin.

Po przeszukaniu zatrzymanego, policjanci zabezpieczyli przy nim metamfetaminę, której ilość wystarczyłaby na blisko 60 porcji handlowych tego narkotyku.

- Podejrzany trafił do policyjnej celi. Podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanych mu czynów. Postanowił dobrowolnie poddać się karze. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności - dodaje policjantka.