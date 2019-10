Jak robić zakupy w TK Maxx? To proste!

Nieważne czy poszukujecie pachnącej świeczki i koca na jesienne, chłodne wieczory, makaronu prosto z Włoch na kolację we dwoje, szukacie wyposażenia do swojego nowego mieszkania czy chcecie uzupełnić garderobę – z pomocą przychodzi TK Maxx. Jak w obliczu tak dużego asortymentu odnaleźć się w sklepie? Podpowiadamy.

Ubrania, buty, akcesoria, dodatki do domu i produkty delikatesowe – wszystko pod jednym dachem, aż do 60% taniej od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie. Robienie zakupów w TK Maxx jest przyjemne i proste. Wystarczy tylko pamiętać o kilku kwestiach.

Po pierwsze – bądźcie otwarci. To naprawdę niezła przygoda. Zamieńcie się na chwilę w poszukiwacza przygód, doświadczeń i modowych perełek. Obowiązuje tylko jedna zasada „bezkresnych możliwości”! Kierując się nią, macie szansę znaleźć w sklepie produkt, którego nawet nie szukaliście, a będzie wam służył. To może być naprawdę miła niespodzianka.

Po drugie - w działach modowych szukajcie ubrań pamiętając o tym, że asortyment rozmieszczony jest z podziałem na kategorię (np. sukienki) oraz rozmiar (np. 38). Dotyczy to zarówno ubrań damskich, jak i męskich.

Po trzecie - warto wpaść do TK Maxx nawet jeśli macie tylko chwilę. Sprawdźcie wówczas, co nowego w jednym wybranym przez was dziale (np. akcesoria, dział dla domu lub buty) i szukajcie swoich wymarzonych produktów tylko w obrębie wybranej części sklepu. Czasem wystarczy dosłownie kilka minut, aby wyjść zadowolonym ze sklepu.

Jeśli chcecie być na bieżąco, starajcie się odwiedzać sklep regularnie. Asortyment dostarczany jest tutaj aż kilka razy w tygodniu, dzięki czemu klienci zawsze mają duży wybór unikalnych produktów.

I bądźcie czujni. To, co widzicie na półkach i wieszakach zaraz może z nich zniknąć. Cały asortyment znajduje się na terenie sklepu. Nie ma magazynów, w których przechowywane są dodatkowe sztuki danego produktu. Chwytajcie więc okazję, póki jeszcze jest w sklepie. To takie proste.