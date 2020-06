Imieniny Walerii 5.06. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Walerii? Oryginalne życzenia imieninowe

Jaki jest Waleria?

Imię Waleria jest pochodzenia łacińskiego. Imieniny Walerii wypadają 28 kwietnia, 5 czerwca, 8 października oraz 9 grudnia.

Waleria jest osobą uśmiechniętą i spontaniczną. Jest tolerancyjna i nie lubi wdawać się w zbędne konflikty. Cechuje ją lojalność i poczucie humoru. Jest towarzyska i ma wielu przyjaciół. Lubi spędzać z nimi czas na różnych aktywnościach. Można jej zaufać i powierzyć wiele tajemnic. W pracy jest systematyczna i sumienna. Świetnie sprawdzi się w pracy w zespole. Lubi motywować innych i ma wiele ciekawych pomysłów.

Jaka jest geneza imienia Waleria?

>Walerio z Lubina! Życzymy Ci wszystkiego najlepszego z okazji imienin.

Prześlij Walerii miłe życzenia imieninowe

Kochana, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

