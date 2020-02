HAU! TO PET - Zwolnieni z teorii o pochopnej adopcji zwierząt! [ZDJĘCIA]

HAU! TO PET to projekt realizowany w ramach Zwolnionych z Teorii, dzięki któremu grupa uczniów I LO w Lubinie, którą stworzyli Bartosz Wieczorek, Igor Lech, Jakub Lis, Zofia Kaczorek, Amelia Hebda i Karolina Zawadzka, chce zwrócić uwagę ludzi na problem pochopnych decyzji co do adopcji zwierząt, obowiązków związanych z opieką nad nimi i odpowiedzialności, którą biorą na siebie właściciele decydujący się na przyjęcie do domu zwierzaka.

- W ramach projektu do tej pory zorganizowaliśmy wyjście dla uczniów lubińskich szkół podstawowych do Centrum Kultury MUZA na wykład prowadzony przez behawiorystę Centrum Szkolenia Psów "CYWIL". Ten sam temat został zaprezentowany uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie - mówią uczniowie. - Ogłosiliśmy również konkurs plastyczny „Moje wymarzone zwierzę" dedykowany uczniom szkół podstawowych i przedszkolakom. Finał akcji odbędzie się już jutro! W godzinach od 15:00 do 21:00 w Galerii Cuprum Arena w Lubinie zaplanowano liczne atrakcje, w tym spotkania z ekspertami, konkursy z nagrodami oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego czy pokaz Centrum Szkolenia Psów „Cywil". - Naszymi gośćmi będą przedstawiciele firmy ACANA, Fundacji Jagodzianki, lekarz weterynarii Natalia Sygnatowicz, firma TooZoo, pasjonat groomingu Konrad Niedźwiecki oraz inne osoby 0 mówią uczniowie. - Wygrać będzie można między innymi karty podarunkowe do Kopalni Lodów Naturalnych, produkty sklepu Leopardus, vouchery do Unikatonii czy bilety do Muzeum Klocków Lego. Pojawi się wiele niespodzianek, z pewnością każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie. Razem z uczniami I LO zapraszamy wszystkich do Cuprum Areny. Dobra zabawa gwarantowana!