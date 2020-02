Gratka dla rowerzystów. 9 kilometrów do jazdy rowerem! [ZDJĘCIA]

Umowny termin wykonania wszystkich trzech, przewidzianych do realizacji odcinków, to jesień br. Łączny koszt realizacji zadania wyniesie 4.460.810,63 zł. Gmina Ścinawa realizuje przedmiotowe przedsięwzięcie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rzeczpospolita Samorządna.

Przypominamy, że pod koniec 2018 roku do użytku została oddana pierwsza część ścieżki rowerowej w ciągu przebudowanej ulicy Legnickiej, wydłużona do nieczynnego przejazdu kolejowego na drodze w kierunku Ręszowa. Łącznie w pasie powiatówki wybudowano wówczas około 2 kilometrów oświetlonej trasy dla cyklistów. W bieżącym roku, do dyspozycji miłośników jednośladów, będzie koleje 9 kilometrów, przebiegającej przez malownicze tereny i lasy, ścieżki rowerowej.

– Rozwijając cały projekt współpracujemy z burmistrz Alicją Sielicką, Prochowice widzą potencjał tego przedsięwzięcia. Oprócz połączenia ekologiczną i naprawdę malowniczą trasą naszych dwóch miast docelowo, myślimy również o dotarciu z Prochowic do Rogowa Legnickiego i przez most na Odrze do samego Lubiąża po drugiej stronie rzeki, a więc do niezwykłej atrakcji jaką jest znajdujący się tam pocysterski klasztor. Chcemy powiązać drogę rowerową z ofertą żeglowania po Odrze, co w przyszłości ma stanowić atrakcyjną ofertę turystyki weekendowej. W nasze plany włączył się także samorząd Wołowa i burmistrz Dariusz Chmura, wszyscy współpracujemy przy realizacji tego przedsięwzięcia w ramach Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna – wyjaśnia burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.