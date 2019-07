GraMy w „Muzie. Zmagania z grami planszowymi w Lubinie!

Podczas imprezy będzie można zagrać w ponad 140 nowoczesnych gier planszowych: od szybkich i prostych gier dla dzieci (i nie tylko) po takie, które wymagają wielu godzin rozgrywki. Wytłumaczymy zasady i pomożemy wybrać odpowiednie gry. Można zagrać rodzinnie i z przyjaciółmi albo dołączyć się do grających.

Będą również turnieje z nagrodami, a wśród nich eliminacje do Mistrzostw Polski w niektóre z gier. Dodatkowo będzie można zagrać w gry fabularne (RPG) – opartą na narracji i wyobraźni rozgrywkę, w trakcie której gracze wcielają się w fikcyjne postacie. Jeśli nigdy nie graliście, a chcecie spróbować, to idealny moment na pierwszą sesję.

Jeśli znacie już takie gry, to również znajdziecie coś dla siebie, nawet jeśli będzie to tylko okazja do poznania nowych graczy i Mistrzów Gry. Nie zabraknie również atrakcji dla fanów gier bitewnych – odbędą się turnieje Warhammera 40000 i Guild Balla. Tutaj trzeba już „być w temacie”, mieć swoje figurki i zapisać się odpowiednio wcześniej.