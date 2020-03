Gmina wińsko w powiecie lubińskim? Decyduje rząd

Od miesięcy władze gminy Wińsko mówią o tym, że powiat wołowski nie rozwija się, zapomina o mieszkańcach Wińska, nie dba o to, co dla nich ważne. Nie prowadzi inwestycji. To, i wiele innych czynników zadecydowało o ruchach, których świadkami byliśmy w ostatnim czasie. Najpierw w gminie Wińsko przeprowadzono referendum. Mieszkańcy zdecydowali się na przyłączenie do powiatu lubińskiego, a mieszkańcy naszego powiatu nie mieli nic przeciwko. Potem głosowały rady - radni powiatu wyrazili na to zgodę, a ostatnio radni gminy Wińsko 9 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw” poparli ten pomysł.

- Centrum życia znajduje się w Lubinie. Zaspokajanie potrzeb ponad te, które mamy zaspokajane w samej gminie, w naturalny sposób przez te kilkadziesiąt lat przeniosło się do Lubina - wyjaśnia powody swoich starań wójt Wińska, Jolanta Krysowata - Zielnica, które nie kryła zadowolenia z decyzji większości radnych gminy. - Wołów, był, jest i obawiam się, że będzie, prowincjonalny, co w praktyce oznacza, że nie jest prorozwojowy. Z kolei Lubin ma wewnętrzną dynamikę. To miasto żyje, to miasto, które się rozwija - dodaje Jolanta Krysowata - Zielnica.