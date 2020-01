Gmina Wińsko chce do powiatu lubińskiego

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie będzie można oddać swój głos w referendum dotyczącym przyłączenia gminy Wińsko do powiatu lubińskiego. Władze gminy zza Odry od dawna zabiegają o to, przekonując mieszkańców powiatu o swojej przydatności dla rozwoju regionu.

Swoje zdanie w tej sprawie wyrazili już mieszkańcy gminy Wińsko, których większość (ponad 50 procent biorących udział w głosowaniu) jest zdecydowana i chce przyłączyć się do powiatu lubińskiego. Teraz czas na mieszkańców powiatu po naszej stronie rzeki Odry.

- Nie jesteśmy dziką kohortą, która chce was najechać i ograbić. Nie chcemy, żeby jakikolwiek mieszkaniec jakiejkolwiek gminy, która już w tym powiecie jest, stracił na fakcie, że zostalibyśmy do powiatu lubińskiego przyjęci. Nam powiat lubiński jest potrzebny z przyczyn organizacyjnych. Chcemy znaleźć się w organizacji, w której gmina może się rozwijać - mówiła na ostatniej sesji rady powiatu Jolanta Krysowata-Zielnica, wójt gminy Wińsko. - W tej chwili jesteśmy w organizacji, a właściwie w dezorganizacji, która wszelki nasz rozwój zwyczajnie blokuje, ale na pewno już nie wspiera. Nie widzimy żadnych pieniędzy z naszych PIT-ów, które idą do powiatu wołowskiego, nie widzimy żadnych korzyści z faktu, że tam jesteśmy - dodała.