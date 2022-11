Gmina Lubin zaprasza kobiety na bezpłatne badania cytologiczne w Raszówce

"Cytobus" odwiedzi Raszówkę i zbada mieszkanki Gminy Lubin

Darmowe badania cytologiczne odbywają się w ramach kampanii społecznej "Rak chadza Wspak", której oficjalną ambasadorką jest Małgorzata Socha. Została ona zorganizowana przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, współpracującym w tym zakresie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. W ramach tej akcji po województwie dolnośląskim jeździ specjalny "Cytobus", który do tej pory odwiedził 14 miejscowości. W tę sobotę pojawi się on również obok Ośrodka Zdrowia w Raszówce, przy ul. 1 maja 12. To właśnie tam mieszkanki Gminy Lubin będą mogły skorzystać z darmowego badania cytologicznego oraz skonsultować temat ze specjalistą w tym zakresie. W ramach kampanii "Cytobus" może przyjąć kobiety w wieku od 25 do 59 lat, które przez ostatnie 3 lata nie korzystały z profilaktycznej cytologii w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.