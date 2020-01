Gmina dopłaci więcej do komunikacji powiatowej w trym roku

- W roku 2019 stosowano także liczne objazdy w związku z remontami przejazdów kolejowych. Zwiększenie liczby wozokilometrów na liniach obsługujących Gminę Lubin, wydłużenie linii oraz stosowane objazdy spowodowały konieczność zwiększenia kwoty dotacji na rok 2019 o 100 tys. tj. do kwoty 3.500.000 zł. Suma wykonanych wozokilometrów za pierwsze półrocze 2019 r. wyniosła ok. 308 560 - powiedziała nam Maja Grohman, rzecznii prasowy wójta gminy Lubin..

– jeden przystanek w Krzeczynie Wielkim co spowodowało zmianę rozkładu jazdy linii nr 101 – trzy przystanki w miejscowości Bukowna co spowodowało zmianę rozkładu jazdy linii nr 105

W ramach bezpłatnej komunikacji powiatowej w ubiegłym roku wprowadzono do rozkładów jazdy nowe przystanki autobusowe między innymi:

Gmina Lubin w całości finansuje koszty funkcjonowania sześciu linii autobusowych i dodatkowo opłaca odcinki kolejnych sześciu innych linii. W całości finansowane przez samorząd są linie: 100, 101, 102, 103, 104 oraz 105. Gmina dopłaca do odcinków linii: 1, 4, 5, 6, 7, 8.

W tym roku planowana kwota dotacji to 3.700.000 zł. Wzrost o 200 tysięcy podyktowany jest:

– koniecznością waloryzacji stawki za wozokilometr od 01.01.2020 r. na realizację usług przewozowych

– uwzględnienie zmian w rozkładach jazdy dokonywanych na wniosek Gminy Lubin np. poprzez ewentualne wprowadzenie nowych przystanków do rozkładów jazdy bądź korekta godzin odjazdów autobusów

– koniecznością stosowania objazdów w związku z utrudnieniami w ruchu spowodowanymi między innymi remontami przejazdów kolejowych (zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. 1 Maja od 8 do 26 stycznia 2020 r.)