Gdzie możesz zjeść najlepsze lody w Lubinie? Sprawdź adresy w sierpniu 2023

W czasach po II wojnie światowej lody produkowano na większą skalę, a ich konsumpcja stała się popularna. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z lodem i solą. Nakładali je za pomocą łyżek na wafle i andruty. Oferowane smaki nie były zbyt urozmaicone. Na ogół były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Z biegiem czasu komponowano nowe smaki, a ich produkcja rozszerzała się. Podawane były w waflowych pucharkach, zaczęły pojawiać się także lody w gałkach.

W Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym modne było uczęszczanie do lodziarni i cukierni. Lody można było nabyć również na ulicy ze specjalnych wózków. Wydawano je w pucharkach, oferta zaś zawierała podstawowe smaki, czekoladowe i śmietankowe.

W XVI wieku odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z lodem i solą zostanie on zamrożony i tak oto powstaną lody. Pierwsza lodziarnia pod nazwą Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

Pierwsze wzmianki o deserach wykonanych z owoców, mleka i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. Tym unikatowym rarytasem mogli się delektować też wybrane osoby zamieszkujące starożytną Grecję i Rzym. Ponieważ zachodziła konieczność transportu lodu z wysokich partii górskich był to posiłek wykwintny i rzadko spotykany w formie współczesnego sorbetu.

Urządzenie do lodów ESPERANZA Vanilla EKI001

Urządzenie do lodów CAMRY CR 4481

Maszyna do wyrobu lodów CLATRONIC ICM 3594, 18 W

Nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni w Lubinie? Daj znać jej właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Lody włoskie sporządzane są z łączonych z wodą mieszanek w proszku. Maszyna zamraża powstałą masę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W procesie produkcji napowietrza się je, a temperatura ich przechowywania jest nieco wyższa niż pozostałych rodzajów lodów. Mają kremową, delikatną konsystencję. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale występują też inne smaki, np. malinowe, pistacjowe, truskawkowe. A do tego możemy jeszcze zażyczyć sobie polewę, także w różnych smakach.

Lody wegańskie są inne niż pozostałe pod tym względem, że nie zawierają w swoim składzie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. Są to najczęściej sorbety albo lody robione z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Są tak samo smaczne, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są zdrowe.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Sięgając po lody zastanawiamy się zapewne czy są kaloryczne i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to niewielka ilość. Dlatego też możemy bez obaw delektować się nimi w upalne dni.

Najzdrowsze mogą okazać się lody zrobione samodzielnie w domu. W tym celu można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub jego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność znacznie się obniży.