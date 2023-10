Gdzie możesz oddać głos w wyborach 2023 w gm. Lubin? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Niemstów 68, 59-323 Niemstów numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Brylantowa 59, 59-311 Krzeczyn Wielki numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: 1 Maja 10, 59-307 Raszówka numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Zimna Woda 45C, 59-307 Zimna Woda numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Gola 10 b, 59-300 Gola numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Czerniec 45 a, 59-300 Czerniec numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Chróstnik 2a, 59-311 Chróstnik numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Szklary Górne 48, 59-335 Szklary Górne numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Siedlce 29, 59-300 Siedlce numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Księginice 31, 59-300 Księginice numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Tulipanowa 2, 59-335 Obora numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Składowice 38 a, 59-300 Składowice numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Pieszków 26a, 59-323 Pieszków numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Miłoradzice 80, 59-323 Miłoradzice numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Miedziana 69, 59-300 Osiek numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

adres: Lisiec 10, 59-307 Lisiec numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 3

