Gdzie do lekarza w trakcie epidemii? Sprawdźcie

W Punkcie Zdrowia w Miłoradzicach, (Miłoradzice 66, 59-323 Lubin) w celu uzyskania informacji należy dzwonić pod nr: 691 909 905, jest to numer bezpośrednio do pielęgniarki. Pielęgniarka przyjmuje dwa razy w tygodniu we wtorek w godz. 09:00-11:00 oraz w czwartek w godz. 14:30-16:30. We wtorki pobierany jest materiał do badań. Można również uzyskać pomoc w uzyskaniu recepty dla osób starszych. Natomiast teleleporady prowadzą lekarze pod numerem 76 746 61 18/19 jest to numer do Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego MEDICUS Sp. z o.o. w Lubinie, ul. Leśna 8.

Świadczenia oferowane pacjentom w dni wolne i poza godzinami pracy Ośrodków Zdrowia/Punktów Zdrowia: codziennie w godz. od 18:00 do 8:00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta dyżury pełnione są w RCZ SOR przy ul. Bema 5-6 w Lubinie (nagłe przypadki dla wszystkich mieszkańców).