[Galeria zdjęć] Obchody Dnia Niepodległości w Lubinie rozpoczęte

Rozpoczęły się oficjalne uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości Polski. To właśnie ten dzień jednoczy mieszkańców całego naszego kraju w zadumie i podzięce za wolną Polskę, w której możemy żyć. To czas, w którym każdy z nas wspomina tych, których działania i przelana krew finalnie dały nam niepodległość. Co roku 11 listopada nasze miasto organizuje specjalne uroczystości, które podkreślają wagę tego wydarzenia i jednoczą lubinian.

Pierwszym punktem uroczystości było spotkanie pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Lubinie. Rozpoczęło je uroczyste podniesienie flagi na maszcie, któremu towarzyszyło wspólne, uroczyste odśpiewanie hymnu Polski. Następnie licznie zebrani w tym miejscu mieszkańcy mogli przyglądać się uroczystemu złożeniu wieńców przez m.in prezydenta miasta Lubina, Roberta Raczyńskiego oraz wójta naszej gminy, Tadeusza Kielana.

Na uroczystości mogliśmy zobaczyć byłych i aktualnych przedstawicieli Wojska Polskiego, którzy nadali wyjątkowy i uroczysty klimat tego spotkania. Złożenie wieńców zakończyła honorowa salwa wojskowa, która uhonorowała poległych na polu walki bohaterów, którzy zginęli za naszą wolność. Przybyli na miejsce mieszkańcy mogli bezpośrednio z tego wydarzenia, udać się do kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie odbyła się specjalna Msza Święta.