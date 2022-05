"Flaszka" wódki za ponad 17 000 zł? Tyle kosztuje libacja w Rudnej Anna Ickiewicz

Kryminalni z Komisariatu Policji w Rudnej zatrzymali i przedstawili aż 76 zarzutów kobiecie, którą znajomy podczas libacji poprosił o pójście do sklepu po zakup butelki wódki. Kobieta otrzymała od towarzysza kartę płatniczą i PIN. Butelkę wódki przyniosła, ale karty płatniczej już nie. W pięć dni wydała ponad 17500 złotych – nie swoich. To była chyba najdroższa butelka wódki w życiu pokrzywdzonego, który o pomoc zwrócił się do policjantów z Rudnej.