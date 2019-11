Dzisiaj derby. Miedziowe zmierzą się z drużyną z Kobierzyc

Na parkiecie zobaczymy sąsiadów w tabeli, dwie czołowe drużyny, mające po tyle samo punktów (15). Obie ekipy przystąpią do piątkowych derbów w nieco innych nastrojach. Lubinianki mają za sobą dwa wyjazdowe mecze, w których na zakończenie pierwszej rundy uległy w Lublinie Perle 24:27, a na inaugurację drugiej przegrały niespodziewanie w Jarosławiu 23:25. To sprawiło, że dystans do prowadzącej ekipy z Lubelszczyzny jeszcze się powiększył.

Po piętach Miedziowych depcze właśnie KPR, który pokonał najpierw JKS Jarosław 31:28, a ostatnio wygrał z Piotrcovią 24:21 – oba mecze zespół z Kobierzyc rozegrał na wyjeździe.

Pierwszy mecz w obecnym sezonie odbył się w Kobierzycach. Wówczas po zaciętym spotkaniu lepsze okazały się gospodynie, wygrywając 27:26. I tym razem emocji na pewno nie zabraknie.