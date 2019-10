Dziewczynki uratowały starszego mężczyznę [ZDJĘCIA]

Taka postawa dwóch uczennic klasy szóstej szkoły podstawowej zasługuje na nagrodę i gorące brawa. Dziewczynki nie oglądały się na innych, same postanowiły pomóc potrzebującemu mężczyźnie, mimo tego że jak obie przyznają - trochę się bały co z tego wyjdzie.

Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach w jednym z lubińskich autobusów. Dwie uczennice Szkoły Podstawowej nr 14 wracały z dodatkowych zajęć, gdy w autobusie zobaczyły starszego mężczyznę. Był zziębnięty, nie miał butów. Było widać, że potrzebuje pomocy.

- Wracałyśmy z dodatkowego angielskiego i zobaczyłyśmy pana bez butów. Zapytałam Oliwii czy możemy do niego podejść. Bo nie wiedziałam czy to będzie dobrze. I podeszłyśmy - opowiadają Karolina i Oliwia. - Ten pan chciał ode mnie telefon, ale nie chciałam mu go dawać, bo nie wiedziałam co się może stać. Wtedy poprosił żebym zadzwoniła do jego żony. I okazało się, że 24 godziny nie było go w domu i może mieć zaniki pamięci i problem z powrotem do domu - dodają dziewczynki.