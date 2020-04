Dzielnicowi w Lubinie. Znasz swojego? Namiary, zadania [ZDJĘCIA]

Kiedy mandat za brak zakrycia ust i nosa? Wyjaśniamy

Maski i maseczki. Jakie są rodzaje? Jakie wybrać na co dzień i do uprawiania sportu? Do tej pory maska była traktowana przez część biegaczy jedynie jako wspomagający gadżet w warunkach dużego miejskiego smogu. Teraz jednak, gdy w związku z pandemią koronawirusa maseczki stają się...