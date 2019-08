Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Ręszów pięknieje [ZDJĘCIA]

ołectwo Ręszów zmobilizowało mieszkańców do działania, wieś pozyskała środki zewnętrzne uczestnicząc w programie grantowym „Działaj Lokalnie” i z powodzeniem realizuje założone projekty.

W ostatnim czasie mieszkańcy przygotowali miejsce do organizacji wspólnych ognisk, które dodatkowo wyposażyli w ławki oraz obsadzili krzewami. Rekreacyjny teren nie będzie stał pusty, bo już na 31 sierpnia zaplanowali „Święto Pieczonego Ziemniaka”, a wcześniej rajd rowerowy „Szlakiem Krainy Łęgów Odrzańskich”, do udziału w tych wydarzeniach zapraszają wszystkich mieszkańców gminy Ścinawa!

– Jestem zbudowany postawą mieszkańców Ręszowa. Działają i korzystają ze wspólnej pracy, mają ciekawe pomysły, na które pozyskują zewnętrzne środki. Ręszów dołącza do kilku wsi i społeczności naszej gminy, które nie tylko mają roszczenia i oczekiwania, ale dają coś od siebie, a to przyczynia się do rozwoju ich małych ojczyzn. Mieszkańcy podejmują inicjatywy i konkretne działania, które ich integrują, budują w nich poczucie tożsamości oraz odpowiedzialności za wspólne mienie. Mało tego, są otwarci na gości z innych miejscowości i chcą z nimi współpracować. Taka aktywność zasługuje na pochwałę i uznanie – komentuje burmistrz Krystian Kosztyła.