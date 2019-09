Dźgała na oślep. Zadała mu sześć ciosów nożem w klatkę piersiową. Jest akt oskarżenia

Do zdarzenia tego doszło w dniu 19 stycznia 2019 roku w jednym z mieszkań położonych w Legnicy na ulicy Reymonta. To tam, od około miesiąca mieszkali razem Magdalena G. i jej partner. Mężczyzna w związku z przebytą wcześniej operacją nogi miał problemy z poruszaniem się.

Po wszystkim kobieta nawet nie próbowała udzielić pomocy rannemu. Wydzwaniała do różnych osób, rozmawiała z nimi. Dopiero po ponad dwóch godzinach od zdarzenia zadzwoniła do matki konkubenta, informując ją o tym, że jej syn jest ranny.

- Przybyła do tego mieszkania matka pokrzywdzonego wezwała karetkę Pogotowia Ratunkowego, która przewiozła mężczyznę do szpitala, gdzie pomimo przeprowadzonego zabiegu operacyjnego zmarł. Magdalena G. została zatrzymana przez policję. Badanie potwierdziło jej wysoki stan nietrzeźwości - dodaje Lidia Tkaczyszyn. - Zgromadzone dowody przemawiają za tym, że oskarżona zadając sześciokrotnie partnerowi ciosy nożem, w następstwie których to obrażeń zmarł, działała z zamiarem bezpośrednim pozbawienia go życia i zamiar swój zrealizowała.

Jednak to nie wszystkie zarzuty jakie usłyszała Magdalena G. - Jeszcze na miejscu zdarzenia oskarżona zmuszała matkę pokrzywdzonego do złożenia określonych, korzystnych dla niej zeznań, grożąc jej słownie uszkodzeniem ciała i pozbawieniem życia dodaje rzeczniczka prokuratury.