Drony będą pracować w kopalni? Pierwsze testy już trwają [ZDJĘCIA]

Nie są to zwyczajne drony jakich pełno dzisiaj w sklepach czy na internetowych aukcjach. To specjalnie zaprojektowane maszyny, które mogą poruszać się w trudno dostępnych dla człowieka miejscach, omijać napotkane przeszkody, a do tego rejestrować obraz pola. Wszystkie funkcje tej wyjątkowej maszyny mają za zadanie znaczne usprawnienie akcji ratowniczej. Drony zostaną skierowane do miejsc, do których bardzo trudno dotrzeć człowiekowi. Pokażą nagrania z miejsc zasypanych skałami, pozwolą bardzo dokładnie zlokalizować rannych, tak by ratownicy górniczy nie musieli tracić czasu na bezcelowe przekopywanie się przez zasypane korytarze, w momencie kiedy tak ważna jest każda minuta.

Dron testowany w KGHM Polska Miedź S.A. jest rozwiązaniem unikatowym w skali świata. Do tej pory podobne urządzenia nie były jeszcze stosowane w ratownictwie podziemnym.

– Bezpieczeństwo naszych pracowników to priorytet. Nasi górnicy mają być tak chronieni, jak to tylko możliwe. Do wspomagania pracy ratowników wykorzystujemy najnowsze dostępne technologie, teraz będą to specjalistyczne drony – podkreśla Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź S.A.