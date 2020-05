Dramaty rodzin w dobie epidemii. Krewcy lubinianie znęcają się nad bliskimi

Wystarczyły zaledwie dwa ostatnie dni, żeby policjanci z Lubina zatrzymali trzech mężczyzn, którzy znęcali się nad swoimi bliskimi. Zatrzymani mają od 19 do 37 lat. Najmłodszy podczas zatrzymania dopuścił się jeszcze znieważenia policjanta, za co usłyszał dodatkowy zarzut.

Wszystkie osoby trafiły do policyjnej celi i czekają na wykonanie z nimi czynności procesowych. Za przestępstwo znęcania się nad rodziną grozi każdemu z nich kara do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast za znieważenie policjanta grozi kara do 1 roku pozbawienia wolności.

Dodatkowo na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Lubinie – Prokuratura Rejonowa w Lubinie zastosuje wobec osób stosujących przemoc środki zapobiegawcze w postaci nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych.