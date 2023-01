Dorota Szelągowska miała raka. To jeden z najgroźniejszych kobiecych nowotworów. Długo nie daje objawów, dlatego trudno go wykryć Monika Góralska

Dorota Szelągowska we wpisie podsumowującym ubiegły rok wyznała, że zmagała się z rakiem jajnika. Gałązka/AKPA

Dorota Szelągowska w swoim wpisie podsumowującym rok 2022 wyznała, że Wielkanoc spędziła w szpitalu, ponieważ miała raka. Projektantka wnętrz walczyła z chorobą, która przez długi czas może nie dawać żadnych objawów, dlatego jest trudna do wykrycia i diagnozowana zwykle w zaawansowanym stadium, gdy na leczenie może być już za późno. Rak jajnika rozwija się wiele lat, a aby go wykryć wystarczy regularnie chodzić na wizyty do ginekologa.