Do Parku Wrocławskiego na rowerze lub rolkach? Kto może, a kto nie?

Ze względów bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, na urządzeniach do przemieszczania się (typu: hulajnoga, rolki itp.) mogą przebywać jedynie dzieci w wieku do 4 lat. Pozostałe osoby przy bramach wejściowych proszone będą przez pracowników ochrony do pozostawienia sprzętu.

- Nie dopuszczamy możliwości przenoszenia rowerów czy innych urządzeń jeżdżących przez teren ZOO Lubin. Przypominamy również, że obowiązuje zakaz wstępu z balonami i hałasowania - informuje Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.