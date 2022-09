Do 4 października lubińscy uczniowie mogą składać wnioski o stypendium "zDolny Śląsk"!

Stypendia z programu "zDolny Śląsk" to szansa dla tych uczniów, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki, szczególnie w jednej z trzech kategorii, tzn. naukowej, artystycznej lub sportowej. Nagrodzeni zostaną też ci uczniowie, którzy w sposób wyjątkowy są zaangażowani w działalność społeczną. Komisja Stypendialna przyzna ok. 50 stypendiów w wysokości od 2500 do 3500 zł dla uczniów oraz absolwentów szkół podstatawowych od klasy 4. oraz ponadpodstawowych.

Wypełnione i podpisane wnioski należy przesłać wyłącznie tradycyjną pocztą do 4 października 2022 na adres FEM: ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „zDolny Śląsk”. Nie ma możliwości składania wniosków osobiście.

