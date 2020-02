DKMS na meczu Polska – Rumunia. Zostań dawcą szpiku!

Polacy stanowią silną grupę ponad 4% wszystkich zarejestrowanych. To doskonale ilustruje jak bardzo w ostatnich latach zwiększyła się świadomość i wiedza na temat dawstwa szpiku i komórek macierzystych.

To kolejna akcja w hali Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. Wolontariusze DKMS byli obecni także podczas meczów pucharowych piłkarek ręcznych z Debreczynem i Metalurgiem Skopie oraz spotkaniu męskiej drużyny z Orlen Wisłą Płock.

Niektórzy od zawsze czuli, że są po to by pomagać innym, a uratowanie czyjegoś życia wbrew pozorom nie jest aż tak trudne. Jednym ze sposobów, aby stać się prawdziwym bohaterem, jest podzielenie się z chorym swoim szpikiem. Ambasadorzy Fundacji DKMS będą towarzyszyć kibicom podczas meczu Polska – Rumunia w hali RCS w środę 25 marca (godz. 18:00).

Podjęcie świadomej i dobrze przemyślanej decyzji o dołączeniu do bazy potencjalnych Dawców szpiku to już połowa sukcesu, jednak aby to zrobić, należy spełnić pewne kryteria. Dawcą komórek macierzystych z krwi lub szpiku może zostać każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, ważący powyżej 50 kg.

2 Zarejestruj się

Proces rejestracji nie jest skomplikowany. Trzeba wejść na www.dkms.pl i wypełnić formularz rejestracyjny. W ciągu 2 dni od wypełnienia zgłoszenia, otrzymasz pakiet rejestracyjny zawierający pałeczki do poboru wymazu z jamy ustnej oraz formularz do wypełnienia. Pałeczki (koniecznie dwie) wraz z poprawnie wypełnioną deklaracją, przesyłasz pocztą na adres fundacji. Koszt rejestracji, przesyłki i przeprowadzenie badania zgodności antygenowej HLA potencjalnych dawców jest w całości pokrywany przez Fundację DKMS.

3 Twój bliźniak genetyczny potrzebuje pomocy

Według statystyk Fundacji DKMS, w ciągu 10 lat od rejestracji, maksymalnie 5 na 100 zarejestrowanym osób zostaje rzeczywistym Dawcą. Proces poprzedzający oddanie szpiku składa się z trzech etapów. Na początku, zarejestrowana osoba otrzymuje telefon z Fundacji z informacją o bliźniaku genetycznym, który potrzebuje pomocy. Gdy dawca może i wyrazi chęć podzielenia się cząstką siebie, umawiany jest do najbliższej przychodni aby oddać próbki krwi, co umożliwi ostateczne potwierdzenie zgodności genetycznej bliźniaków. Etapem, bezpośrednio poprzedzającym oddanie szpiku są kompleksowe badania, wykluczające wszelkie zagrożenia. Dopełnienie wszelkich formalności, dotyczących badań oraz zwolnienia z pracy lub szkoły, odbywa się we wsparciu Fundacji DKMS.