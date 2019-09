DeKret zagra w Lubinie. Koncert już w ten piątek! [FILM]

Elżbieta Kochan – mieszka i tworzy w Lubinie. W 1997 r. ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, otrzymując dyplom ukończenia z wyróżnieniem w pracowni Jacka Jagielskiego. Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, malarstwem oraz pracą dydaktyczną. Prowadzi pracownię plastyczną dla dzieci i młodzieży w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie.

Prace z batiku zaprezentowane na wystawie powstały w 2019 r. Batik to technika malarska polegająca na kolejnym nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny w barwniku, który farbuje jedynie miejsca nie zamaskowane warstwą wosku. Dla uzyskania specjalnych efektów proces woskowania i farbowania można powtarzać wielokrotnie. Wzory na tkaninie, najczęściej bawełnianej, uzyskuje się przez pokrywanie płótna gorącym woskiem. Używa się do tego pędzla, patyczka, szpatułki i tjantingu (przyrządu do malowania na tkaninach). Następnie tkaninę zanurza się w zimnej kąpieli barwiącej. Miejsca pokryte woskiem pozostają niezabarwione. Po wysuszeniu można nałożyć kolejną woskową fazę wzoru i ponownie barwić w ciemniejszym barwniku. Czynność tę powtarza się wielokrotnie. Po wykonaniu projektowanego wzoru tkaninę prasuje się przez biały papier. Batik to technika wykonywana przez pokolenia, najbardziej popularna w Malezji i Indonezji .